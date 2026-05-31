Ирландија милли командасынын капитаны: "Исраил" командасы илә ојнамајан истәнилән ојунчуну дәстәкләјирәм

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ирландија милли футбол командасынын капитаны Сеамус Ҹолеман, мәнәви сәбәбләрә ҝөрә сионист командасы илә гаршылашмагдан имтина едән истәнилән ојунчуну дәстәкләјәҹәјини вурғулады.
Фәләстин Информасија Мәркәзинин вердији мәлуматына ҝөрә, Ҹолеман Ирландија милли командасынын бу өлкәнин халгыны тәмсил етдијини вә онларын мөвгеләрини вә дәјәрләрини әкс етдирмәли олдуғуну сөјләди.
Бу ачыгламалар Ирландијада сионист командасы илә ојун кечирилмәсинә гаршы чыханларын ҝүндән-ҝүнә артдығы бир вахта тәсадүф едир.
