Иран вә Русија: Дүнја тәһлүкәсизлијинин јени архитектурасы зәруридир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасы катибинин мүавини Әли Багири илә Русија Тәһлүкәсизлик Шурасы катибинин мүавини Москвада кечирилән јүксәк сәвијјәли тәһлүкәсизлик рәсмиләринин 14-ҹү бејнәлхалг топлантысы чәрчивәсиндә ҝөрүш кечириб.
Тәрәфләр дүнја тәһлүкәсизлијинин јени архитектурасынын формалашдырылмасы истигамәтиндә сәјләрин ҝүҹләндирилмәсинин ваҹиблијини вурғулајыблар.
Русија Тәһлүкәсизлик Шурасы катибинин мүавини Александр Вендиктов чыхышында Иран халгынын мүгавимәтини јүксәк гијмәтләндириб вә АБШ илә Исраил режиминин һәрби тәҹавүзү гаршысында Иран Силаһлы Гүввәләринин фәалијјәтини тәгдир едиб.
О билдириб ки, јенидән һәрби гаршыдурманын баш вермәсинин гаршысынын алынмасы мүһүмдүр вә реҝионда јени тәһлүкәсизлик системинин формалашдырылмасы үчүн шәраит јарадылмалыдыр.
