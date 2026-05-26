Президент: Мүдафиә сәнајесинин јени технолоҝијалар истигамәтиндә инкишафы даһа сүрәтлә давам етмәлидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын мөһтәрәм Президенти, Ҹәнаб Мәсуд Пезешкиан Ислам Республикасынын Мүдафиә вә Силаһлы Гүввәләрә Дәстәк Назирлијинин бир груп командири вә рәһбәри илә ҝөрүш кечириб.
Ҹәнаб Президент ҝөрүш заманы сон мүһарибәдә силаһлы гүввәләрин ҝөстәрдији фәдакарлыг, шүҹаәт вә әлдә етдији наилијјәтләри јүксәк гијмәтләндириб, онларын өлкәнин чәкиндирмә ҝүҹү вә мүдафиә гүдрәтинин мөһкәмләндирилмәсиндә ојнадығы ролу хүсуси вурғулајараг дејиб: Дүшмән һеч вахт Иран Ислам Республикасынын силаһлы гүввәләринин бу сәвијјәдә һүҹум потенсиалына, әмәлијјат габилијјәтинә вә стратежи һазырлыға малик олаҹағыны тәсәввүр етмирди.
О билдириб ки, дүшмәнин үзләшдији бу ҝөзләнилмәз вәзијјәтин мүһүм һиссәси өлкә мүтәхәссисләри вә командирләринин мүдафиә имканларынын, еләҹә дә стратежи аваданлыгларын инкишафы вә мүасирләшдирилмәси истигамәтиндә илләрлә апардығы ардыҹыл фәалијјәтин, дәгиг һесабланмыш програмларын вә фасиләсиз ирәлиләјишин нәтиҹәсидир.
Мәсуд Пезешкиан вурғулајыб: Мүдафиә гүдрәтинин әсас дајағыны аваданлыглар, ракетләр вә һәрби системләрдән әввәл инсан амили тәшкил едир. Әҝәр инсан ресурслары раһатлыг, сосиал рифаһ вә зәрури дәстәклә тәмин олунмаса, ән мүасир мүдафиә васитәләри белә лазыми сәмәрәлилији ҝөстәрә билмәз.
