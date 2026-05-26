  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

Президент: Мүдафиә сәнајесинин јени технолоҝијалар истигамәтиндә инкишафы даһа сүрәтлә давам етмәлидир

26 may 2026 - 18:10
Xəbər kodu: 1819229
Source: İRNA
Президент: Мүдафиә сәнајесинин јени технолоҝијалар истигамәтиндә инкишафы даһа сүрәтлә давам етмәлидир

Мәсуд Пезешкиан: Дүшмән мүасир технолоҝијалар вә јени имканлара јијәләниб. Буна ҝөрә дә силаһлы гүввәләр ҝәләҹәјә јөнәлмиш бахыш, дәгиг планлашдырма вә университетләрин, елми-тәдгигат мәркәзләринин, һәмчинин билик әсаслы ширкәтләрин потенсиалындан даһа ҝениш шәкилдә истифадә етмәклә габагҹыл технолоҝијалара јијәләнмәк вә өлкәнин мүдафиә гүдрәтини артырмаг истигамәтиндә фәалијјәтини даһа да сүрәтләндирмәлидир.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын мөһтәрәм Президенти, Ҹәнаб Мәсуд Пезешкиан Ислам Республикасынын Мүдафиә вә Силаһлы Гүввәләрә Дәстәк Назирлијинин бир груп командири вә рәһбәри илә ҝөрүш кечириб.

Ҹәнаб Президент ҝөрүш заманы сон мүһарибәдә силаһлы гүввәләрин ҝөстәрдији фәдакарлыг, шүҹаәт вә әлдә етдији наилијјәтләри јүксәк гијмәтләндириб, онларын өлкәнин чәкиндирмә ҝүҹү вә мүдафиә гүдрәтинин мөһкәмләндирилмәсиндә ојнадығы ролу хүсуси вурғулајараг дејиб: Дүшмән һеч вахт Иран Ислам Республикасынын силаһлы гүввәләринин бу сәвијјәдә һүҹум потенсиалына, әмәлијјат габилијјәтинә вә стратежи һазырлыға малик олаҹағыны тәсәввүр етмирди.

О билдириб ки, дүшмәнин үзләшдији бу ҝөзләнилмәз вәзијјәтин мүһүм һиссәси өлкә мүтәхәссисләри вә командирләринин мүдафиә имканларынын, еләҹә дә стратежи аваданлыгларын инкишафы вә мүасирләшдирилмәси истигамәтиндә илләрлә апардығы ардыҹыл фәалијјәтин, дәгиг һесабланмыш програмларын вә фасиләсиз ирәлиләјишин нәтиҹәсидир.

Мәсуд Пезешкиан вурғулајыб: Мүдафиә гүдрәтинин әсас дајағыны аваданлыглар, ракетләр вә һәрби системләрдән әввәл инсан амили тәшкил едир. Әҝәр инсан ресурслары раһатлыг, сосиал рифаһ вә зәрури дәстәклә тәмин олунмаса, ән мүасир мүдафиә васитәләри белә лазыми сәмәрәлилији ҝөстәрә билмәз.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha