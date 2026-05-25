Фоторепортаж \ Кејптаун һава лиманында "Сәмунд" бејнәлхалг донанмасынын фәалларынын халг тәрәфиндән гаршыланмасы
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: "Сәмунд" бејнәлхалг донанмасынын фәаллары, дүнән ахшам Ҹәнуби Африканын Кејптаун бејнәлхалг һава лиманына чатдыгдан сонра, халгын, иҹтимаи фәаллары вә дини лидерләри тәрәфиндән ҝениш гаршыланыблар вә бу гаршыланма "Фәләстин азаддыр" шүарларынын сәсләндирилмәси вә Ҹәнуби Африка Шиә Әһли-Бејт (ә) Институтунун нүмајәндәләринин иштиракы илә мүшајиәт олундулар.
25 may 2026 - 19:22
Xəbər kodu: 1818794
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
