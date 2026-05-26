Имам Мүҹтәба Хаменеинин 1447-ҹи ил Һәҹҹ мөвсүмү мүнасибәтилә мүраҹиәти: Аллаһу Әкбәр силаһы Ислам Үммәтини мәбус етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Имам Заман Һәзрәтләринин Һагг Үмум Наиби, Үмүдүнја Мүсәлманларынын Али Рәһбәри, Ислам Ингилабы Лидери, Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Хаменеинин 1447-ҹи (һ.г), 2026-ҹы милади ил Һәҹҹ мөвсүмү мүнасибәтилә мүраҹиәт үнванлајыб.
Имам Сејјид Мүҹтәба Хаменеи һәзрәтләринин мүраҹиәтинин там мәтнин сајтымызын изләјиҹиләринә тәгдим едирик:
بسمالله الرّحمن الرّحیم
لبَّیک، اللّهم لبَّیک، لبَّیک لا شریکَ لَکَ لبَّیک، اِنَّ الحَمدَ وَ النِّعمَةَ لَکَ وَ المُلک...
Илаһи! Сәнин дәвәтини гәбул едирәм. Сәнин һеч бир шәрикин јохдур вә бүтүн һәмдләр, бүтүн немәтләр, бүтүн һөкмранлыг вә гүдрәт Сәндәндир вә Сәнә мәхсусдур. Бу илки Һәҹҹ мөвсүмү дә јетишди вә Ислам үммәтинин һаҹылары мадди вә ади һәјатдан Илаһи вә сәадәтли һәјата, Һагг-тәаланын бәндәлији әсасында гурулан төвһид һәјатына, Аллаһын шәрикләриндән үз чевирмәјә, онлары инкар вә онлардан безарлыг етмәјә һиҹрәт етмәк үчүн бәндәлик еһрамы бағладылар. Лакин бу көч фүрсәти јалныз бу илки Аллаһ Евинә ҝедән зәвварлара вә зәвварлара дејил, һәм дә Иранда вә дүнјанын һәр јериндәки бүтүн мүсәлман гардаш вә баҹылара, өмрүнүн сон илләриндә Һәҹҹ зијарәтини јеринә јетирәнләрдән тутмуш һәлә Һәҹҹ зијарәтини јеринә јетирә билмәјәнләрә гәдәр аиддир. Мадди һәјатдан Илаһи һәјата һиҹрәтин шәрти Аллаһ зикри әтрафында даими еһрам бағламагдыр. Һагг әтрафында даими тәваф етмәк, Илаһи вәзифәләрин талејүклү зирвәләри арасында даим сәј ҝөстәрмәк, һабелә алдадыҹы тәзаһүрләри вә бүтүн ардыҹыллары илә бирликдә шәр төрәдән шејтаны давамлы олараг дашламагдыр. Бу, диггәт вә јалварышла гарышмыш бир вүгуфдур (дајанмагдыр). Касыблары дојурмаг сүгут вә өтүб-кечмәкдир; истәкләрдән вә азғын мејлләрдән имтина етмәк вә дахили чиркабы арадан галдырмаг; вә бүтүн һалларда хидмәт етмәјә һазыр олмаг вә һәгигәти мүдафиә бајрағыны галдырмагдыр. Вә Иран халгы Ислам Ингилабынын мигатында (башланғыҹ нөгтәси) мадди һәјатдан Илаһи һәјата һиҹрәт јолуна гәдәм гојду. Зүлмә табелик либасыны әјниндән чыхарды, дүнја вә ахирәт сәадәтинин еһрамыны ҝејинди вә һәгиги Ислам маарифи әсасында өзүнү үмумдүнја әдаләт нуруна јахынлашдырмаға чалышды. Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, ла илаһә илләллаһу вәллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр вә лиллаһил-һәмд, Аллаһу әкбәр әла ма һәдана (Аллаһу әкбәр, бизи һидајәт етдијинә ҝөрә). Бәли, Аллаһу әкбәр... вә мәһз бу Аллаһу әкбәр силаһы илә Иранын мүсәлман халгы 47 ил әввәл гијам етди, тағут, диктатор вә јаделлиләрдән асылы Пәһләви режимини девирди, аҹҝөз вә тәкәббүрлү Американын әл-ајағыны өлкәдән кәсди вә сионизмин тәсирини тамамилә арадан галдырды. Мәһз бу Аллаһу Әкбәр силаһы илә Сәддам Һүсејнин Бәәс режимини ишғал етмәсиндән сонра гејрәтли мүҹаһидләр вә өзләрини мәғлуб едән ҝәнҹләр сәккиз иллик мөһтәшәм мүгәддәс мүдафиәни јаратдылар. Шәргин вә Гәрбин бүтүн ҝүҹләринин Бәәс режимини дәстәкләмәсинә бахмајараг, онлар ону өз јеринә гојдулар вә бу мүгавимәти илләрдир игтисади блокадалара, чеврилишләрә, гәддар санксијалара вә дүшмәнләрин Ислам Республикасына гаршы сајсыз-һесабсыз сијаси, тәблиғат вә игтисади һүҹумларына гаршы гәтијјәтлә вә гәтијјәтлә давам етдирдиләр. Аллаһу Әкбәр... Мәһз бу Аллаһу Әкбәр силаһы Ислам үммәти илә Ирандан Ливана, Фәләстинә, Ирага вә Суријаја, Африкадан вә Јәмәндән Әфганыстана вә Пакистана гәдәр Мүгавимәт Ҹәбһәсинин мүҹаһид ҝәнҹләри вә дүнјанын бүтүн азад халглары арасында әлагә хәтләрини ҝүҹләндирди ки, бу мөһкәм ип Ислам үммәтини гәсбкар сионист тәҹавүзкарларындан горумаг, ИШИД китабыны әзмәк, Әл-Әгса фыртынасыны башлатмаг вә сарсылмыш сионист режимин нәфәсини сајмаг үчүн јүксәлсин.
Аллаһу Әкбәр; Бәли, мүбарәк вә уҹа Аллаһ тәсвир едилә билмәјәҹәјиндән даһа бөјүкдүр...
Мәһз бу Аллаһу Әкбәр силаһына ҝүвәнән Иран Ислам Республикасы 1404-ҹү илдә Хордадда Икинҹи Мәҹбури Мүһарибәдә сионист режими мәһв етмәјә мүвәффәг олду, тәҹавүзкар Америкаја ағыр зәрбә вурду вә дүшмәнин Ираны тәслим етмәк мәгсәдинә мане олду. Аллаһу Әкбәр силаһы Иран халгына елә бир ҝүҹ вә гүдрәт верди ки, улу өндәрин, Пејғәмбәрин (она вә аиләсинә Аллаһын салаваты вә саламы олсун) вариси олан Ајәтуллаһ Сејид Әли Һүсејни Хаменеи, Аллаһ она рәһмәт етсин, шәһадәтинин дағыдыҹы һадисәсиндән сонра илаһи бир миссија алды вә лазым олан һәр саһәдә һәртәрәфли иштиракы илә дүнјанын ҝөзләрини гамашдырды.
Аллаһу Әкбәр; Һәгигәтән дә, мүбарәк вә уҹа Аллаһ тәсвир едилә билмәјәҹәјиндән даһа бөјүкдүр... Мәһз бу силаһла, Аллаһу Әкбәрлә, Ислам Иранындакы гејрәтли дөјүшчүләр вә фәдакар силаһлы гүввәләр, хүсусән дә әзиз Ливанын Мүгавимәт Ҹәбһәсинин мүҹаһидләри илә бирликдә Үчүнҹү Мәҹбури Мүһарибәдә ики террорчу ордуја вә ағыр силаһланмыш Америка-сионист ордуларына гаршы әламәтдар гәләбәләр газандылар; Ордулар Рәббинә ҝүвәнәрәк, гуруда, һавада вә дәниздә ракетләри вә пилотсуз тәјјарәләри васитәсилә бөјүк Шејтаны, јәни Америка вә онун рам едилмиш һејваны олан сионист режими говдулар вә Аллаһ јолунда мүҹаһидләрин гәләбәсинин сәмими илаһи вәдини өз ҝөзләри илә ҝөрдүләр.
Вә јенә дә, Аллаһу Әкбәр; Шүбһәсиз ки, мүбарәк вә уҹа олан Аллаһ тәсвирдән даһа бөјүкдүр вә Онун әсҝәрләри һәр һансы бир ҝүҹдән үстүндүр... Вә мәһз бу ән бөјүк Аллаһын силаһы илә Иран милләтинин вә Мүгавимәт Ҹәбһәсинин миссијасына әмәл едәрәк Ислам милләтинин миссијасы ҝерчәкләшәҹәк вә мүшрикләрин Һәҹҹ Ҹәмарәтини дашгалаг етмәкдән бәраәт алмасы дүнјанын һәр јериндә мүсәлманларын фәрди, сосиал вә сијаси һәјат сәһнәләринә јајылаҹаг.
Ислам милләти вә реҝион халглары јени низамы вә реҝионун вә дүнјанын ҝәләҹәк һәндәсәсини формалашдыраҹаг бир чох ортаг имканлара вә мараглара маликдирләр. Сәмимијјәт вә сәмимијјәтлә бүтүн Ислам өлкәләрини вә һөкумәтләрини хејирхаһлыг вә хејирхаһлыг наминә достлуға вә әмәкдашлыға дәвәт едирәм ки, Ислам милләтини ирәли апармаг вә Ислам дүнјасынын проблемләрини һәлл етмәк үчүн бирликдә чалышаг. Бу бахымдан гәти олан одур ки, заманын әли ҝери дөнмәјәҹәк вә реҝион халглары вә торпаглары артыг Америка базаларынын галханы олмајаҹаг. Артыг шәр үчүн тәһлүкәсиз бир сығынаҹаг олмамасы вә реҝионда һәрби базаларын јарадылмасы илә јанашы, Америка ҝүндән-ҝүнә әввәлки статусундан узаглашыр. Сарсылмыш сионист режими вә Исраилин хәрчәнҝ шиши дә бәдбәхт һәјатларынын сон мәрһәләләринә јахынлашыр вә Аллаһын лүтфү илә, улу өндәр шәһид Гүдсуллаһ Нәфс Зәкијјәнин он ил әввәл вердији гәтијјәтли вә ирәлијә јөнәлмиш сөзләринә ујғун олараг, онлар ијирми беш ил сонра, иншаллаһ, һәмин тарихи ҝөрмәјәҹәкләр.
Бу сәбәбдән, бу ил мүшрикләрдән имтина мәсәләси икигат әһәмијјәт кәсб едир вә бир шејдән имтина етмәјин дәринлији вә әһатә даирәси Сионист режими вә Ислам Дөвләти Һәҹҹ мөвсүмүндә вә Мигатда, Иранын вә дүнјанын мүхтәлиф јерләриндә мәсумлуг ритуалындан кәнардадыр вә бу мүбарәк ҝүнләрдән сонра Америкаја өлүм вә Исраилә өлүм Ислам үммәтинин вә дүнјанын мәзлумларынын, хүсусән дә ҝәнҹләрин ортаг шүары олаҹаг. Ҝәләҹәк Ислам үммәтинә вә јени Ислам сивилизасијасына мәхсусдур вә һәр биримиз сәјләримизә, имканларымыза вә мәсулијјәтимизә ујғун олараг бу ҝәләҹәјә чатмагда вә она јахынлашмагда рол ојнаја биләрик. Бу илки Һәҹҹ зијарәтиндә иштирак едән иранлы зәвварлар вә зәвварлар Үчүнҹү Мәҹбури Мүһарибәнин гәләбә һекајәсини диҝәр мүсәлман гардаш вә баҹылары үчүн данышмагда вә онлара парлаг ҝәләҹәјә үмид вермәкдә тәсирли вә ҝөркәмли рол ојнајырлар. Бүтүн әзиз зәвварлардан бәшәријјәтин хиласкарынын тезләшмәси үчүн дуа етмәләрини хаһиш едирәм, Аллаһ онун гајытмасыны тезләшдирсин вә Ислам үммәтинин бирлији, Фәләстинин вә Әл-Әгса мәсҹидинин азадлығы, мүсәлманларын бөјүк бәлаларынын арадан галдырылмасы вә глобал тәкәббүрә гаршы сон гәләбәнин әлдә едилмәси үчүн дуа етсинләр вә мәни дуаларыныза дахил етсинләр.
Еј Рәббим! Мәһәммәдә вә Мәһәммәдин аиләсинә салават ҝөндәр, зәвварлара вә бүтүн мүсәлман үммәтинә лүтф вә мәрһәмәтини бәхш ет, онлара гәбул олунмуш Һәҹҹдә уғур газандыр, гәлбләрини елм вә бәсирәт нурлары илә нурландыр, үммәти ислаһ етмәк вә Ислам дүшмәнләри үзәриндә сон гәләбәјә наил олмаг јолунда ирәлиләмәк әзмини вә ирадәсини ҝүҹләндир.
Еј Рәббим! Аллаһ јолунда шәһид оланларын, хүсусән дә бөјүк рәһбәрин, Уҹа Варлығын, Ән Уҹа вә Ән Уҹа Јараданын шәһиди олан Мүгавимәт Ҹәбһәсинин шәһидләринин пак руһларына бол лүтф вә мәрһәмәтини ҝөндәр вә зәвварларын зијарәтиндән, ибадәт едәнләрин ибадәтиндән вә үммәт лидери тәрәфиндән рәһбәрлик едилмиш вә истигамәтләндирилмиш чалышган инсанларын сәјләриндән илаһи руһа бол бәрәкәт вер вә Иран халгына вә Ислам үммәтинә јолларыны вә мәгсәдләрини давам етдирмәкдә көмәк ет.
Еј Рәббим! Ән јүксәк салават вә саламларынызы иман саһибимиз вә мөвламыз, Интизарда олан Имам Меһдијә ҝөндәрин, Аллаһын дуалары вә саламы она вә онун пак әҹдадларына олсун, һамымызы вә Ислам үммәтини о Имамын пак вә гәбул олунмуш дуаларына дахил един, вәд етдијиниз кими, онун мүбарәк ҝәлиши илә дүнјаны ишыгландырын вә бәзәјин вә гәлбләримиз бу гачылмаз вәдә инамла долу олсун. "Аллаһын вәди сизин араныздан иман ҝәтириб салеһ әмәлләр едәнләрәдир ки, онлар өзләриндән әввәл рәдд едилмишләр кими јер үзүндә уғур газанмајаҹаглар вә онларын динләри мүмкүн олаҹаг. Онлардан горхдугдан сонра онлары вә бизим онлары дәјишдирмәјимиз үчүн.
Бүтүн мүсәлман гардашларымыза салам олсун, Аллаһын рәһмәти вә бәрәкәти олсун.
Сејид Мүҹтәба Хаменеи
5/Хордад/1405
9/ Зилһиҹҹә/1447
