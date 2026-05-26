Бразилијалы фәаллар Бејнәлхалг Сумуд Донанмасында Исраил һәрбчиләринин зоракылығыны ифша етдиләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын ЕФЕ аҝентлијинә истинадән јајдығы хәбәрә ҝөрә, фәаллар базар ҝүнү Сан-Паулу шәһәриндәки Гуарулһос Бејнәлхалг Һава Лиманына (Ҝуарулһос) чатдыгдан сонра мәтбуат конфрансы кечирәрәк сахланылма заманы баш верәнләрлә бағлы ачыгламалар верибләр.
Донанманын үзвү, педиатрија һәкими Кассио Пелегрини билдириб ки, сахланылан шәхсләр һәбс мүддәтиндә Исраил гүввәләри тәрәфиндән “сексуал зоракылыға мәруз галма һаллары” илә үзләшибләр.
О, Исраилин дахили тәһлүкәсизлик назири Итамар Бен-Гвир тәрәфиндән јајылан видеолара истинад едәрәк гејд едиб ки, һәмин ҝөрүнтүләр јалныз баш верән алчалдыҹы рәфтарын кичик бир һиссәсини әкс етдирир вә һәтта һәмин видеоларда да сахланыланлара гаршы пис рәфтарын изләри ҝөрүнүр.
Мәлумата ҝөрә, һәмин видеоларын јајылмасындан сонра Бразилија һөкумәти Исраилин Бразилијадакы мүвәггәти ишләр вәкилини чағырараг фәаллара гаршы “алчалдыҹы вә тәһгирамиз рәфтар”ла бағлы изаһат тәләб едиб.
