Имам Багирин (ә) диалогу илә Фәдәкин Әһли-Бејтә (ә) гајтарылмасы \ Имам Багир (ә)-нын шәһадәти мүнасибәтилә - Видео
24 may 2026 - 17:15
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Имам Багир (ә), Өмәр ибн Әбдүләзиз илә ҝөрүшүндә она бир һәдис билдирәрәк баша салдылар ки, хәлифәлик вә вилајәт Әһли-Бејтә (ә) лајигдир вә башгаларынын бу мәгамда һаггы јохдур. Өмәр ибн Әбдүләзиз Имамын нурани сөзләрини ешитдикдән вә ондан тәсирләндикдән сонра мүрәккәб вә кағыз ҝәтирилмәсини әмр етди ки, Фәдәки онун әсл саһибләринә гајтарсын.
