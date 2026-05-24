Гурани-Кәримин Ғәдир Хүтбәсиндә Тәҹәллиси – Нөмрә 2 – Пејғәмбәрә (с) гаршы "Гулаг" иттиһамынын арадан галдырылмасы \ Инфографика
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ғәдир хүтбәсинин бир һиссәсиндә Пејғәмбәр-и Әкрәм (с), Әмирәл-мөминин Әли (ә)-нын вилајәтини билдирәрәк мүнафигләрин тәзјигләрини вә әзијјәтләрини ифша едир; бу әзијјәтләр һәтта Пејғәмбәр (с)-ә "тәләсик инанан" нисбәти верилмәсинә гәдәр чатмышды. Аллаһ-таала бу иттиһама ҹаваб олараг, Төвбә сурәсинин 61-ҹи ајәсини назил едәрәк Пејғәмбәр (с)-ин шәхсијјәтини вә мәгамыны мүдафиә етди вә онун мөминләрә етимадыны онларын рәһмәт вә хејир әламәти кими гијмәтләндирди. Бу фрагмент, Ғәдир просесиндә вилајәт мәсәләсинә гаршы ҝизли мүхалифәтләрин вә ағыр иҹтимаи мүһитин ашкар едилмәсидир.
24 may 2026 - 16:47
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
