Гурани-Кәримин Ғәдир Хүтбәсиндә Тәҹәллиси – Нөмрә 3 – Вилајәт ајәсинин вәһји илә рисаләтин тамамланмасы \ Инфографика
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ғәдир хүтбәсиндә Пејғәмбәр-и Әкрәм (с) Маидә сурәсинин 67-ҹи ајәсинә истинад едәрәк, Әмирәл-мөминин Әли (ә)-нын вилајәтини билдирмәји Илаһи бир вәзифә кими тәгдим етдиләр. Аллаһ-таала бу ајәдә Пејғәмбәр (с)-ә Әмирәл-мөминин (ә)-нын вилајәтини рәсми шәкилдә елан етмәји әмр етди вә буну тәрк етмәји рисаләтин јарымчыг галмасы кими гијмәтләндирди. Беләликлә, Ғәдир-хум хүтбәси садәҹә бир әхлаги төвсијә дејил, Пејғәмбәр (с)-ин Ислам үммәтини һидајәт етмәк үчүн сон миссијасынын әсас һиссәси һесаб олунду.
24 may 2026 - 17:00
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
