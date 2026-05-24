Гурани-Кәримин Ғәдир Хүтбәсиндә Тәҹәллиси – Нөмрә 1 – Һз. Әлинин (әлејһи сәлам) вилајәтинин Гурани-Кәрим бәјанында \ Инфографика
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ғәдир-хум хүтбәсиндә Пејғәмбәр-и Әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Маидә сурәсинин 55-ҹи ајәсинә (мәшһур Вилајәт ајәсинә) истинад едәрәк, Һәзрәт Әмирәл-мөминин Әлини (әлејһи сәлам) өзүндән сонра вәли, вәси вә хәлифә олараг тәгдим етдиләр. Буна ҝөрә дә Ғәдир-хум хүтбәси јалныз тарихи бир елан дејил; әксинә, Ислам үммәтинин һидајәт вә рәһбәрлик јолунун Һәзрәт Әмирәл-мөминин Әли (әлејһи сәлам) тәрәфиндән Гурани-Кәрим әсасында изаһы һесаб олунур.
24 may 2026 - 16:34
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
