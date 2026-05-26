Иран Ислам Республикасынын ХИН-и АБШ-ын атәшкәси позмасына сәрт реаксија верди: Һеч бир тәхрибат ҹавабсыз галмајаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлији АБШ тәрәфиндән нөвбәти дәфә төрәдилән тәҹавүзкар аддымлары вә атәшкәсин позулмасыны писләјән бәјанат вериб
Бу бәјанатда ИИР ХИН-и белә јазыб: АБШ-нин террорчу ордусу 2026-ҹы илин 8 апрел тарихиндә елан олунан атәшкәсдән сонра ганунсуз вә әсассыз һәрәкәтләрини давам етдириб, хүсусилә Иранын тиҹарәт ҝәмиләринә гаршы дәфәләрлә дәниз гулдурлуғу һәјата кечириб вә сон 48 саат әрзиндә Һөрмүзган бөлҝәсиндә атәшкәси кобуд шәкилдә позуб.
Гејд олунуб ки, бу тәҹавүзкар аддымлар Пакистанын васитәчилији илә давам едән дипломатик просеслә ејни вахта тәсадүф едиб вә АБШ һакимијјәтинин пис нијјәтини вә өһдәликләрә садиг галмадығыны Иран халгына, реҝион халгларына вә бејнәлхалг иҹтимаијјәтә бир даһа нүмајиш етдириб. Бәјанатда вурғуланыб ки, Иран халгынын һәм мејданда, һәм хијабанда, һәм дә дипломатија саһәсиндә АБШ режиминә гаршы дәрин етимадсызлығы мәһз бу режимин Иран халгына гаршы дүшмәнчилик вә ҹинајәткар маһијјәтиндән гајнагланыр.
Иран Хариҹи Ишләр Назирлији бу тәҹавүзкар аддымларын БМТ Низамнамәсинин 2-ҹи маддәсинин 4-ҹү бәндинин, еләҹә дә 2026-ҹы илин 8 апрел тарихли атәшкәс разылашмасынын ачыг шәкилдә позулмасы олдуғуну вурғулајараг, онлары гәтијјәтлә писләјиб вә бүтүн нәтиҹәләрә ҝөрә мәсулијјәтин АБШ режиминин үзәринә дүшдүјүнү билдириб.
Бәјанатда гејд олунуб ки, Иран Ислам Республикасы һеч бир тәхрибаты ҹавабсыз гојмајаҹаг вә Иранын милли тәһлүкәсизлији вә әрази бүтөвлүјүнүн мүдафиәсиндә ән кичик тәрәддүд ҝөстәрмәјәҹәк.
