Гурани-Кәримин Ғәдир Хүтбәсиндә Тәҹәллиси – Нөмрә 5 – Гијамәтдә вилајәтдән узаг олманын һәсрәти

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ғәдир хүтбәсиндә Пејғәмбәр-и Әкрәм (с) Һәшр сурәсинин 18-ҹи ајәсинә ишарә едәрәк, Ислам үммәтини Әмирәл-мөминин Әлинин (ә) вилајәтинә мүхалифәтчилик етмәјә гаршы хәбәрдар едиб вә бу иши ахирәтдә зијана уғрамаг вә сират көрпүсүндән сүрүшмәсинә сәбәб кими ҝөстәриб. Сонра Зүмәр сурәсинин 56-ҹы ајәсинә истинад едәрәк, Имам Әлини (ә) "Ҹәнбуллаһ" (Аллаһын јахыны) адландырыб. Вилајәтә вә она итаәтә гаршы лагејдлијин нәтиҹәси кими исә Гијамәт ҝүнүнүн һәсрәтини тәгдим етди.

26 may 2026 - 16:34
Xəbər kodu: 1819168
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији

