Видео \ Әрәфә ҝүнү; Гәдр ҝеҹәләриндән ҝери галыб өзләрини бағышлатдыра билмәјәнләр үчүн әвәзсиз бир фүрсәтдир

Әрәфә ҝүнү; Гәдр ҝеҹәләриндән ҝери галыб өзләрини бағышлатдыра билмәјәнләр үчүн әвәзсиз бир фүрсәтдир
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әрәфә ҝүнү, бәндәлик вә Аллаһа гајыдыш үчүн ән бөјүк фүрсәтләрдән биридир; елә бир ҝүн ки, Гәдр ҝеҹәләриндән ҝери галыб өзләрини бағышлатдыра билмәјәнләр дә мәнәвијјат әһлинин карванына гошулуб јүксәк мәгамлара чата биләрләр. Әхлаг алимләри төвсијә етмишләр ки, инсан Әрәфә ҝүнүнүн зөһрүндән етибарән нәфс мүһасибәси, төвбә, дуа вә Рәбб илә рази-нијазла мәшғул олсун вә башгаларыны да хејир-дуадан унутмасын. Чүнки Имам Муса Казым (ә)-дан нәгл олунуб ки, әҝәр инсан башгалары үчүн дуа едәрсә, Аллаһ она бунун јүз мин гатыны әта едәр.
