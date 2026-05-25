Видео \ Кәбәни тәваф едән зәвварларын мөһтәшәм тајмлапсы

25 may 2026 - 20:19
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәҹҹ мәрасиминин башланғыҹ әрәфәсиндә дүнјанын һәр јериндән тәхминән 1,6 милјон мүсәлман Мәккә шәһәриндә топлашыб. Дәрҹ олунан тајмлапс видеосу, һәҹҹ карванларынын Мәккәјә дахил олмасы заманы Мәсҹидүл-Һәрамда Кәбәни тәваф едән зәвварларын ҝөзохшајан анларыны әкс етдирир. Бу мәрасим, һәр ил милјонларла мүсәлманын ибадәт мәгсәдилә Мәккәјә јолландығы бир нечә ҝүнлүк Һәҹҹ ајинләринин бир һиссәсидир.
