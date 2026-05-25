Видео \ Һагг мејданы, сәбатлы инсан тәләб едир

25 may 2026 - 11:56
Xəbər kodu: 1818625
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Куфәлиләр чохлу чәтинликләрә дөздүкдән вә чохлу шәһидләр вердикдән сонра јорулдулар вә һәкәмијјәтә- Әбу Муса Әшәри илә Әмир Асын сечәҹәкләри һакимә разы олдулар. Вә бунунла да Ислам Хилафәти султанлыға вә падшаһлыға чеврилди. Она ҝәрә дә Тарихин бу һиссәси Ислам ҹәмијјәти үчүн ибрәт олмалыдыр ки, дүшмән гаршысында сон ана гәдәр вә рәһбәрлијин әмри алтында мејданда галсынлар ки, дүшмәнләри мәғлуб едә билсинләр.

