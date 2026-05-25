Гурани-Кәримин Ғәдир Хүтбәсиндә Тәҹәллиси – Нөмрә 4 – Вилајәтин чатдырылмасы үчүн мүнафигләрин адларынын ачыгланмамасы
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ғәдир хүтбәсинин бир һиссәсиндә Пејғәмбәр-и Әкрәм (с), мүнафигләри там танымасына вә онларын манеәчиликләриндән хәбәрдар олмасына бахмајараг, онларын адларыны ачыгламагдан чәкинди вә бу давранышы өз кәрамәти вә сәбринин әламәти кими ҝөстәрди. Лакин Аллаһ-таала Маидә сурәсинин 67-ҹи ајәсини назил едәрәк, разылығыны јалныз Әмирәл-мөминин Әли (ә)-нын вилајәтини ашкар шәкилдә билдирмәкдә шәртләндирди. Бу фрагмент, вилајәт мәсәләсинин сијаси вә шәхси мүбаһисәләрдән чох даһа әһәмијјәтли олдуғуну ҝөстәрир вә Ғәдир-хумда Һз. Әли (ә) илә бејәт едилмәсини Илаһи вә гәти бир вәзифә кими тәгдим едир.
25 may 2026 - 11:42
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
