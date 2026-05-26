Малајзија Исраилә гаршы Бејнәлхалг Әдаләт Мәһкәмәсинә мүраҹиәт едәҹәјини билдирди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Селангор штатынын јүксәк вәзифәли рәсмиси Амируддин Шари ачыгламасында билдириб ки, бу һүгуги аддым “Глобал Сумуд Донанмасы 2.0” һуманитар миссијасы иштиракчыларына, хүсусилә малајзијалы фәаллара гаршы “адам оғурлуғу” вә “ишҝәнҹә” иддиалары әсасында атылаҹаг.
О әлавә едиб ки, Малајзија һөкумәти ејни заманда Гәзза илә бағлы дипломатик тәзјигләри дә давам етдирәҹәк. Онун сөзләринә ҝөрә: “Биз сусмајаҹағыг вә дајанмајаҹағыг. Һүгуг командасы бејнәлхалг һүгуг позунтуларына даир бүтүн сәнәдләри топлајыр. Миссија иштиракчылары бир нечә дәфә сахланылыб вә ишҝәнҹәјә мәруз галыблар.”
