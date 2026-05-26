  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Асија

Малајзија Исраилә гаршы Бејнәлхалг Әдаләт Мәһкәмәсинә мүраҹиәт едәҹәјини билдирди

26 may 2026 - 18:03
Xəbər kodu: 1819226
Source: İRNA
Малајзија Исраилә гаршы Бејнәлхалг Әдаләт Мәһкәмәсинә мүраҹиәт едәҹәјини билдирди

Малајзија рәсмиләри билдирибләр ки, Ҹәнуб-Шәрги Асија өлкәси кифајәт гәдәр сүбут вә мәлумат топландыгдан сонра Гәззаја һуманитар јардым миссијасында иштирак едән шәхсләрин һүгугларынын позулмасы илә бағлы Исраил режимини Бејнәлхалг Әдаләт Мәһкәмәсинә (ЫҸЖ) вермәјә һазырдыр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Селангор штатынын јүксәк вәзифәли рәсмиси Амируддин Шари ачыгламасында билдириб ки, бу һүгуги аддым “Глобал Сумуд Донанмасы 2.0” һуманитар миссијасы иштиракчыларына, хүсусилә малајзијалы фәаллара гаршы “адам оғурлуғу” вә “ишҝәнҹә” иддиалары әсасында атылаҹаг.

О әлавә едиб ки, Малајзија һөкумәти ејни заманда Гәзза илә бағлы дипломатик тәзјигләри дә давам етдирәҹәк. Онун сөзләринә ҝөрә: “Биз сусмајаҹағыг вә дајанмајаҹағыг. Һүгуг командасы бејнәлхалг һүгуг позунтуларына даир бүтүн сәнәдләри топлајыр. Миссија иштиракчылары бир нечә дәфә сахланылыб вә ишҝәнҹәјә мәруз галыблар.”

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha