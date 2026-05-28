Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәсуд Пезешкиан Теһран Тиҹарәт, Сәнаје, Мәдән вә Кәнд Тәсәррүфаты Палатасында таҹирләр, иш адамлары вә өзәл секторун игтисади фәаллары илә кечирилән ихтисаслашмыш иҹласда иштирак едиб.
Ҝөрүшдә хүсусилә мүһарибә шәраити вә хариҹи игтисади тәзјигләрдән гајнагланан вәзијјәтдә өлкәнин тиҹарәт вә бизнес саһәсиндә гаршыда дуран мәсәләләр, нараһатлыглар вә чәтинликләр мүзакирә олунуб.
О, һөкумәтин игтисади фәалларын гаршылашдығы валјута, банк, ҝөмрүк вә верҝи манеәләринин арадан галдырылмасы вә просесләрин ислаһы үчүн һазыр олдуғуну билдириб.
Президент игтисади фәалларын фикир вә тәләбләрини динләдикдән сонра мөвҹуд проблемләрин арашдырылмасы вә арадан галдырылмасы үчүн аидијјәти иҹра гурумларына зәрури ҝөстәришләр вериб.
Пезешкиан билдириб: Бу игтисади мүһарибәнин әсас јүкү таҹирләрин, иш адамларынын, истеһсалчыларын вә өзәл сектор фәалларынын үзәринә дүшүр. Һөкумәт бу секторун еффектив вә давамлы фәалијјәти үчүн лазыми шәраитин јарадылмасында вә мөвҹуд манеәләрин игтисади фәалијјәтләрин јолундан галдырылмасында гәтијјәтлидир ки, өлкәнин игтисади дајаныглығы даһа да ҝүҹләндирилсин.
Sizin rəyiniz