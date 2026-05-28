Иран вә Оман Һөрмүз боғазынын идарәетмә механизми үзрә данышыглар апарыр

28 may 2026 - 11:22
Xəbər kodu: 1819725
Source: İRNA
Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасы катибинин мүавини билдириб: Иран вә Оман ҝәмиләрин Һөрмүз боғазындан кечиди үчүн јени проседур вә механизм үзрә бирҝә данышыглар апарыр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “ИРНА”нын “РИА Новости”јә истинадән мәлуматына ҝөрә, Әли Багири Москвада журналистләр гаршысында чыхыш едәрәк дејиб: Иран вә Оман гоншу саһилјаны өлкәләр кими боғаздан кечид үчүн јени механизмин һазырланмасыны мүзакирә едирләр.

О вурғулајыб: Һөрмүз боғазындан кечид шәртләри вә проседурлары Иранла бағлы мүнагишә башламаздан әввәлки дөврлә мүгајисәдә тамамилә фәргли олаҹаг.

Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасы катибинин мүавини АБШ-лә Һөрмүз боғазынын ачылмасы илә бағлы разылашма олуб-олмамасы барәдә суала ҹавабында билдириб: “Бүтүн мәсәләләр үзрә разылашма әлдә олунмадан һеч бир мөвзуда разылашма әлдә олунмуш һесаб едилә билмәз.”

О әлавә едиб ки, Иран вә АБШ арасында долајы тәмаслар давам едир вә Иранын зәнҝинләшдирилмиш уран еһтијатлары данышыгларын ҝүндәминдә дејил.

