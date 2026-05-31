Һизбуллаһын ФПВ һүҹумунда исраилли гадын забит дармадағын едилди

31 may 2026 - 19:06
Xəbər kodu: 1820949
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Исраил медиасы ишғал етдикләри Фәләстинин шималында Һизбуллаһын интиһарчы ФПВ дронун партламасы нәтиҹәсиндә бир гадын забитин өлдүјүнү вә ики нәфәрин јараландығыны билдириб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ибрани дилли хәбәр сајты Һадсһот Һамут Исраил ордусунун Ҝуати Бригадасынын Ротим Баталјонунун забити Ротим Јанаинин өлүм хәбәринин дәрҹ олунмасына иҹазә вердијини ачыглајыб.

Мәлумата ҝөрә, исраилли забит јәһудиләр тәрәфиндән ишғал олунмуш Фәләстинин шималындакы Шумра шәһәриндәки һәрби базаја Һизбуллаһын атдығы интиһарчы пилотсуз тәјјарәси нәтиҹәсиндә һәлак олуб.

Ибрани дилли мәнбәләр һәмчинин Киббутз Ҝурин тәҹили јардым бөлмәсиндән ики һәрбичисинин дә Һизбуллаһын пилотсуз тәјјарәнин партламасы нәтиҹәсиндә јараландығыны билдириб.

