Ирана гаршы игтисади санксијаларын ләғви, исраиллиләр үчүн јени кабус

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран вә АБШ-нин мүвәггәти разылыға ҝәлмәси илә бағлы мүхтәлиф фәрзијјәләрлә јанашы, сионист медиа вә мәнбәләр Тәл-Әвивин бу разылашманын игтисади нәтиҹәләри илә бағлы артан нараһатлығыны билдирир.
Белә ки, нүвә вә ракет мәсәләләринә әлавә олараг, исраиллиләр Ирана гаршы санксијаларын азалдылмасы вә ја гисмән ләғв едилмәсиндән нараһатдырлар.
Маарив, Трампын Иран мәсәләсиндә сијаси наилијјәт тәгдим етмәк сәјләринә тохунараг, АБШ президентинин Америка иҹтимаијјәтинә дипломатик уғур кими тәгдим едә биләҹәји бир разылашма ахтардығыны јазыб.
Sizin rəyiniz