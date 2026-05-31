Ислам Ордусу Фарз Көрфәзиндәки Гишм бөлҝәсиндә АБШ-сионист режимин "Орбитер" пилотсуз тәјјарәсини мәһв етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Өтән ҝеҹә тәҹавүзкар дүшмәнин "Орбитер" пилотсуз тәјјарәси Иранын Фарс Көрфәзиндәки Гишм бөлҝәсиндә Ислам Ордусунун Һава Һүҹумундан мүдафиә системи тәрәфиндән вурулуб.
Орду 30 мај шәнбә ҝүнү вердији ачыгламада билдириб: Бу сәһәр тәҹавүзкар Америка-Сионист дүшмәнин "Орбитер" пилотсуз тәјјарәси ордунун һава һүҹумундан мүдафиә системи вә өлкәнин бирҝә һава һүҹумундан мүдафиә гәрарҝаһынын интеграсија олунмуш шәбәкәси тәрәфиндән уғурла изләниб вә Гишм бөлҝәсиндә вурулараг мәһв едилиб.
