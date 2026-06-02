Ҝенерал Гаани: Сионистләрин јени шәр аддымы Баб әл-Мәндәби Һөрмүз боғазына чевирәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Гүдс Гүввәләринин команданы Баб әл-Мәндәб вә сионистләрин јени шәр аддымы һаггында месажында јазыб:
Ливан вә Гәззада сионистләрин шәри, Американын һәјасыз дәстәјинин көлҝәсиндә, мүгавимәт ҹәбһәсинин һәр ики ҹәбһәдән дәстәји ҝенишләндирмәк, диҝәр ҹәбһәләри активләшдирмәк вә Баб әл-Мәндәб боғазынын нәглијјат вәзијјәтини Һөрмүз боғазы илә бәрабәрләшдирмәк гәрарыны мүәјјән едәҹәк.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, ҝенерал Исмајыл Гаани базар ертәси ахшамы бу месажда вурғулајыб: Бәдбәхт сионист режими билмәлидир ки, Ливанын ҹәнубунда вә Гәззада ејни вахтда төрәдилән ҹинајәтләр ону јенидән Һизбуллаһ әмәлијјатларынын ҝирдабына вә Фәләстин ҝәнҹләринин фыртынасына салаҹаг.
Sizin rəyiniz