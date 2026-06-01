Ливанын ҹәнубунда шиддәтли дөјүшләр давам едир; Исраил ордусу иткиләр вердијини вә ирәлиләјиш әлдә етдијини ачыглајыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ливанын ҹәнубунда, Нәбатијјә шәһәри истигамәтиндә вә сәрһәд бөлҝәләриндә шиддәтли дөјүшләр давам едир. Исраилин һава вә артиллерија зәрбәләри илә ејни вахтда Һизбуллаһын ракет вә пилотсуз учуш апаратлары илә һәјата кечирдији һүҹумлар да давам едир. Бу арада Тел-Әвив стратежи бир мөвгеји әлә кечирдијини иддиа едиб вә өз һәрбчиләри арасында өлән вә јаралананларын олдуғуну тәсдигләјиб.
Ливан мәнбәләринин вердији мәлумата ҝөрә, Исраил ордусу Нәбатијјә рајонундакы Кәфәррумман шәһәри вә Кәфәрҹуз бөлҝәсини интенсив артиллерија атәшинә тутур. Сон саатларда бу әразиләр фасиләләрлә һава вә гуру һүҹумларына мәруз галыб. Мәлуматларда билдирилир ки, Исраил гүввәләри Нәбатијјә шәһәринә доғру ирәлиләмәјә вә бөлҝәјә нәзарәти әлә кечирмәјә чалышырлар.
Исраил ордусу һәмчинин Ливанын ҹәнубунда јерләшән Әрнун вә Кәфәр Тәбнит јашајыш мәнтәгәләринә һава зәрбәләри ендирдијини ачыглајыб. Ејни заманда, Гусајбә шәһәринә вә Шәргијјә бөлҝәсинин әтрафына пилотсуз учуш апаратлары илә һүҹумларын һәјата кечирилдији барәдә мәлуматлар јајылыб.
Ишғалчылар Зәһрани чајынын ҹәнубунда јерләшән әразиләрин сакинләринә, хүсусилә Бурҹ әш-Шимали бөлҝәсиндә јашајанлара тәҹили тәхлијә хәбәрдарлығы едәрәк, һәмин әразиләри дәрһал тәрк етмәләрини тәләб едиб.
Бунунла јанашы, Исраилин мүдафиә назири ордунун Ливанын ҹәнубундакы Буфорт галасы үзәриндә нәзарәти әлә кечирдијини иддиа едиб. Һәрби мәнбәләр бу аддымы ҹәнуб ҹәбһәсиндә әмәлијјат дүзүлүшүнүн дәјишдирилмәси чәрчивәсиндә гијмәтләндирирләр.
Литани чајына вә Нәбатијјә–Мәрҹәјјун истигамәтинә һаким јүксәкликдә јерләшән Буфорт галасы Ливанын ҹәнубундакы ән мүһүм һәрби мөвгеләрдән бири һесаб олунур. Бу мәнтәгә әмәлијјат маршрутларына вә тәҹһизат хәтләринә нәзарәт етмәјә имкан вердији үчүн хүсуси стратежи әһәмијјәт дашыјыр.
Диҝәр тәрәфдән, Һизбуллаһ Ливанын ҹәнубунда вә ишғал алтындакы Фәләстинин шималында јерләшән Исраил һәрби мөвгеләрини ракетләр вә пилотсуз учуш апаратлары илә һәдәфә алмаға давам едир. Исраил медиасы да ордунун ҹидди иткиләрлә үзләшдијини вә сәрһәд бөлҝәләриндә әмәлијјат тәзјигинин артдығыны билдириб.
Ејни заманда, Исраил ордусу Ливанын ҹәнубундакы дөјүшләр заманы бир һәрбчисинин өлдүрүлдүјүнү, бир нечә нәфәрин исә јараландығыны ачыглајыб. “Кан” телеканалынын мәлуматына ҝөрә, Ливан ҹәбһәсиндә гаршыдурмаларын башланмасындан бу ҝүнәдәк Исраил ордусунун иткиләринин сајы 13 нәфәрә чатыб.
Исраилин “Кан” телеканалы даһа әввәл хәбәр вермишди ки, ордунун гијмәтләндирмәсинә әсасән, Һизбуллаһын ФПВ типли камикадзе пилотсуз учуш апаратлары Исраил гүввәләринин Ливанын ҹәнубундакы әмәлијјат сәрбәстлијинин тәхминән 70 фаизини мәһдудлашдырыб.
