  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Аллаһ(ҹ.ҹ)

Гурани-Кәримин Ғәдир Хүтбәсиндә Тәҹәллиси – Нөмрә 12 – Вилајәтин Сиратәл-Мүстәгим үзәриндә мөһкәмләнмәси

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ғәдир хүтбәсиндә Пејғәмбәр-и Әкрәм (с) "Сиратәл-Мүстәгим"ин Илаһи һидајәт јолу олдуғуну бәјан едәрәк, өзүнү бу јолун башланғыҹы, Әмирәл-мөминин Әлини (ә) вә онун нәслиндән олан имамлары исә бу јолун давамчылары кими тәгдим етдиләр. Сонра Һәмд сурәсини тилавәт едәрәк, бу һәгигәти Гурани-Кәримә бағладылар вә Әһли-Бејтин (ә) мәгамыны үммәти һидајәт етмәк үчүн Сиратәл-Мүстәгимин рәһбәрләри кими изаһ етдиләр.

2 iyun 2026 - 17:48
Xəbər kodu: 1821755
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији

Гурани-Кәримин Ғәдир Хүтбәсиндә Тәҹәллиси – Нөмрә 12 – Вилајәтин Сиратәл-Мүстәгим үзәриндә мөһкәмләнмәси

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha