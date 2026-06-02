Гурани-Кәримин Ғәдир Хүтбәсиндә Тәҹәллиси – Нөмрә 12 – Вилајәтин Сиратәл-Мүстәгим үзәриндә мөһкәмләнмәси
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ғәдир хүтбәсиндә Пејғәмбәр-и Әкрәм (с) "Сиратәл-Мүстәгим"ин Илаһи һидајәт јолу олдуғуну бәјан едәрәк, өзүнү бу јолун башланғыҹы, Әмирәл-мөминин Әлини (ә) вә онун нәслиндән олан имамлары исә бу јолун давамчылары кими тәгдим етдиләр. Сонра Һәмд сурәсини тилавәт едәрәк, бу һәгигәти Гурани-Кәримә бағладылар вә Әһли-Бејтин (ә) мәгамыны үммәти һидајәт етмәк үчүн Сиратәл-Мүстәгимин рәһбәрләри кими изаһ етдиләр.
2 iyun 2026 - 17:48
Xəbər kodu: 1821755
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz