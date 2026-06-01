Ҝенерал Шикарчи тәһдид етди: Ливанда ҹинајәтләрин давам етмәси дөзүлмәз олаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Силаһлы Гүввәләринин баш сөзчүсү Ҝенерал Әбүлфәзл Шикарчи 1 ијун (базар ертәси) ҝүнү вердији ачыгламада сионист режимин Ливандакы һүҹумларына мүнасибәт билдириб.
О, гејд едәрәк дејиб: Ишғалчы вә ушаг гатил сионист режим атәшкәс режиминдән суи-истифадә етмәклә Ливанын әразисинә ачыг шәкилдә тәҹавүз едәрәк 3 миндән чох ҝүнаһсыз инсаны, о ҹүмләдән гадын вә ушаглары ганына гәлтан едиб. Бу вахт Гәрб өлкәләринин рәһбәрләри ја сусмағы, ја да бу гејри-инсани ҹинајәтләри дәстәкләмәји сечибләр.”
О, әлавә едиб: Ганичән сионист режимин рәһбәрләринә вә онун һимајәдарларына хәбәрдарлыг едилир ки, Ливана гаршы вәһши ҹинајәтләрин давам етмәси Иран Ислам Республикасынын Силаһлы Гүввәләри үчүн дөзүлмәз олаҹаг.”
Sizin rəyiniz