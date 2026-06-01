Галибаф АБШ-а хәбәрдарлыг етди: Сионист режимин Ливандакы ҹинајәтләринин бәдәлини өдәјәҹәксиниз

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Шурасы Мәҹлисинин сәдри Мәһәммәд Багир Галибаф бу ҝүн, базар ертәси (1 ијун) Ливанда сионист режимин интенсив һүҹумлары илә бағлы Х сосиал шәбәкәсиндәки һесабында АБШ-а үнванладығы месажда јазыб: Сојгырым төрәдән сионист режим тәрәфиндән Ливана гаршы дәниз мүһасирәсинин тәтбиг едилмәси вә мүһарибә ҹинајәтләринин даһа да шиддәтләндирилмәси АБШ-нин атәшкәсә садиг галмадығынын ачыг сүбутудур.”
Иран парламентинин сәдри әлавә едиб: “Һәр сечимин бир бәдәли вар вә онун һесабы да ҝеҹ-тез гаршыја чыхыр. Һәр шеј өз јеринә отураҹаг. Сионист режимин Ливандакы ҹинајәтләринин бәдәлини өдәјәҹәксиниз. ”
Бу арада, әл-Ҹәзирә хәбәр вериб ки, сионист режимин Ливана гаршы һүҹумларынын башланмасындан сонра сон һәфтәләр әрзиндә Ливанын ҹәнубунун чохсајлы сакинләри Исраил бомбардманлары сәбәбиндән евләрини тәрк едәрәк Ҹәбәл-Ливан бөлҝәсинә, өлкәнин шимал шәһәрләринә вә һәтта Бејрутун бәзи әразиләринә көчүбләр.
Мәлумата ҝөрә, Ливанын ҹәнуб сакинләринин бир гисми исә Исраилин давамлы тәһдид вә хәбәрдарлыгларына бахмајараг евләрини тәрк етмәјиб. Онлардан бир нечәси сионист режимин һүҹумлары нәтиҹәсиндә шәһид олуб.
