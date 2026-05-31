Бен-Ҝурион Университетинин профессору: Исраил етник системдән апартеид системинә кечиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бен-Ҝурион Университетинин сијаси ҹоғрафија үзрә исраилли профессору вә "Б'Тселем" инсан һаглары тәшкилатынын кечмиш директору Орен Јефтаһил сионист режимин "етник систем" мәрһәләсиндән кечдијини вә "апартеид системи"нә вә ја ирги ајрылыға чатдығыны вурғулады.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, 1990-ҹы илләрдә "етниклик" анлајышынын јарадыҹыларындан бири һесаб едилән Јефтаһил бу термини сечкиләр, сијаси тәмсилчилик вә вәтәндашлыг кими демократик институтлары сәтһи шәкилдә горујан, лакин практикада доминант етник група структур имтијазлар верән вә диҝәр груплары табе мөвгејә гојан системләри тәсвир етмәк үчүн истифадә едир. Илләрдир о, бу анлајышы "Исраил"ин сијаси структуруну тәсвир етмәк үчүн ујғун һесаб едирди.
