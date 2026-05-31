Гурани-Кәримин Ғәдир Хүтбәсиндә Тәҹәллиси – Нөмрә 8 – Әмирәл-мөминин Һз. Әлијә (ә) мәһәббәт вә дүшмәнчилик имтаһаны
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ғәдир хүтбәсиндә Пејғәмбәр-и Әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Ниса сурәсинин 47-ҹи ајәсинә истинад едәрәк, "Илаһи нур"а иман ҝәтирмәји Әмирәл-мөминин Һз. Әлинин (әлејһи сәлам) вилајәтинә табе олмагда, Имам Әлијә (әлејһи сәлам) мәһәббәт бәсләмәји вә дүшмәнчилик етмәји инсанын иманынын вә әмәлләринин дәјәринин өлчүсү кими тәгдим етди. Бунунла да Пејғәмбәр-и Әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Һз. Әлинин (әлејһи сәлам) вилајәтинә гаршы ҝизли мүхалифәт ҹәрәјанларынын мөвҹудлуғуну ифша етди.
31 may 2026 - 18:37
