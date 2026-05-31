Гурани-Кәримин Ғәдир Хүтбәсиндә Тәҹәллиси – Нөмрә 10 – Пејғәмбәрдән (с) сонра үммәтин сапмасы барәдә хәбәрдарлыг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ғәдир хүтбәсиндә Пејғәмбәр-и Әкрәм (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) үммәтин ҝәләҹәји барәдә хәбәрдарлыг едәрәк, өзүндән сонра имамәтин сәлтәнәтә чеврилмәсиндән данышды вә бу Илаһи мәгамы гәсб едәнләри Аллаһын ләнәтинә лајиг билди. Сонра Рәһман сурәсинин 35-ҹи ајәсинә истинад едәрәк, бу сапманын нәтиҹәсини гијамәт ҝүнү әзаб вә көмәк истәмәкдә аҹиз галмаг кими тәгдим етди вә вилајәт јолундан узаглашманын ағыр нәтиҹәләринә гаршы хәбәрдарлыг етди.

31 may 2026 - 18:49
Xəbər kodu: 1820942
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији

