Галибаф: Дүшмәнин вәдләринә етимадымыз јохдур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәһәммәд Багир Галибаф Иран Ислам Шурасы Мәҹлисинин виртуал иҹласында ҝүндәликдән әввәлки чыхышында деди: 12-ҹи чағырыш Мәҹлисин үчүнҹү илинә башладығымыз бир вахтда, үммәтин шәһид рәһбәри, Һәзрәт Ајәтуллаһүл-үзма Хаменеинин (р) хатирәси бизимләдир вә биз һәлә дә бу бөјүк рәһбәрин вә үммәтин атасынын јохлуғуну гәбул едә билмирик.
О фәгиһ ки, 37 иллик рәһбәрлији дөврүндә өз мүдрик рәһбәрлији, тәдбирли вә гүдрәтли команданлығы илә ҝүҹлү, мүстәгил вә гүдрәтли Иранын әсасыны гојду вә бизә өјрәтди ки, зүлм вә тәһдид гаршысында зәррә гәдәр дә әјилмәјәк, дүшмән гаршысында сон дамла ганымыза гәдәр јумругларымызы сыхараг мүбаризә апараг.”
Галибаф гејд едиб ки, һәрби мејданда вә ракетләримизлә әлдә едилән наилијјәтләр халгын дәстәји илә баш тутуб. Дипломатијанын вәзифәси бу гәләбәләри сијаси вә һүгуги наилијјәтләрә чевирмәкдир, хидмәт мејданынын вәзифәси исә бу гәләбәләрин архасында халгын проблемләрини һәлл етмәкдир.”
О вурғулајыб: “Бу јолда дәфәләрлә дедијим кими, дипломатија мејданынын дөјүшчүләринин дүшмәнин сөзләринә вә вәдләринә һеч бир етимады јохдур. Бизим үчүн мејар, өһдәликләримизи јеринә јетирмәздән әввәл әлдә етмәли олдуғумуз конкрет наилијјәтләрдир вә Иран халгынын һүгугларыны тәмин етдијимизә әмин олмадыгҹа, һеч бир разылашманы тәсдигләмәјәҹәјик.”
Галибаф чыхышынын сонунда бу стратеҝијанын тәминаты ҹаны баһасына олса белә давам етдирәҹәјини вурғулајараг дејиб: “Аллаһын лүтфү, һәрби гүввәләримизин вә әзиз халгымызын мүгавимәти, һәмчинин рәһбәрләрин вә мәмурларын халгын игтисади вә јашајыш проблемләрини азалтмаг үчүн ҝөстәрдикләри сәјләрлә әминәм ки, бу бөјүк мүһарибәдән гәләбә илә чыхаҹағыг. Шәһид Имамымызын өмрүнүн сон һәфтәләриндә бујурдуғу кими: “Чох јахын заманда Аллаһ, гәләбә һиссини бүтүн Иран халгынын гәлбинә јерләшдирәҹәк. Иншаллаһ.”
