ИИР Хариҹи Ишләр Назирлији Исраил вә АБШ тәрәфиндән атәшкәсин давамлы шәкилдә позулмасы илә бағлы хәбәрдарлыг етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлији 8 апрел 2026-ҹы ил тарихли атәшкәс разылашмасыны хатырладараг билдириб ки, һәмин разылашмаја әсасән АБШ вә Исраилин Ирана гаршы бүтүн ҹәбһәләрдә, о ҹүмләдән Ливан истигамәтиндә һәрби әмәлијјатлары дајандырмасы нәзәрдә тутулуб.
Назирлијин бәјанатында гејд олунуб ки, атәшкәсин елан едилмәсиндән бу ҝүнә гәдәр АБШ дәфәләрлә разылашманы ачыг шәкилдә позуб, хүсусилә Иранын тиҹарәт ҝәмичилијинә гаршы давам едән һүҹумлар вә һәрби тәзјигләрлә.
Хариҹи Ишләр Назирлијинин давамында билдирилиб: Исраил режими дә атәшкәси кобуд шәкилдә позараг Ливанын әрази бүтөвлүјү вә суверенлијинә гаршы һүҹумларыны давам етдириб. Нәтиҹәдә минләрлә инсанын һәлак олуб вә јараланыб, тәхминән ики милјон инсан көчкүн дүшүб, еләҹә дә инфраструктурлар ҹидди шәкилдә дағыдылдылыб.
Бәјанатда хүсуси вурғу илә гејд едилиб ки, атәшкәсин һәр һансы бир ҹәбһәдә позулмасы онун бүтүн ҹәбһәләр үзрә позулмасы демәкдир.
Назирлик әлавә едиб: АБШ-нин илк мәрһәләдә Исраилин Ливандакы әмәлијјатларыны дајандырмаға даир ачыгламаларына бахмајараг, һәм Ирана гаршы атәшкәс позунтулары, һәм дә Исраилин Ливандакы һүҹумлары илә бағлы бирбаша мәсулијјәт дашыдығы ајдындыр вә нәтиҹәләрә ҝөрә ҹавабдеһлик АБШ-нин үзәринә дүшүр.
ХИН сонда вурғулајыб: Иран Ислам Республикасы атәшкәсин позулмасынын реҝионда сүлһ вә тәһлүкәсизлик үчүн ҹидди тәһдид јаратдығы барәдә дәфәләрлә хәбәрдарлыг едиб вә бу һүҹумларын дәрһал дајандырылмасыны тәләб едир. Тәбиидир ки, Иран лазым оларса бејнәлхалг һүгуга вә гануни мүдафиә һаггына ујғун олараг милли марагларыны горумаг үчүн бүтүн имканлардан истифадә едәҹәк.
Sizin rəyiniz