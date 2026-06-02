Мүгавимәт АБШ-ын Гәрби Асијаны парчалама планынын гаршысыны алды \ Исраил нөвбәти 15 ил әрзиндә мөвҹуд олмајаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ибраһим Рзаји Милли Тәһлүкәсизлик вә Хариҹи Сијасәт Комиссијасынын иҹласына ишарә едәрәк билдириб: Комиссијанын илк иҹласында Гүдс Гүввәләринин јүксәк рүтбәли бир командири бөлҝәдәки вәзијјәт, хүсусилә һәрби вә тәһлүкәсизлик саһәси, еләҹә дә Ливан вә Фәләстиндәки мүгавимәт групларынын сон дуруму барәдә үзвләрә һесабат тәгдим едиб.
О әлавә едиб: Һәмин командир “сионист режимин сүгутунун гәти олдуғу” вә бу режимин “нөвбәти 15 ил әрзиндә мөвҹуд олмајаҹағы” фикрини вурғулајыб.
Милли Тәһлүкәсизлик вә Хариҹи Сијасәт Комиссијасынын сөзчүсү һәмчинин билдириб ки, 5–7 милјон ираглы шәһид Ингилаб Рәһбәринин дәфн мәрасиминдә иштирак етмәк үчүн мүраҹиәт едиб. Ејни заманда ираглылар да шәһид Рәһбәр үчүн Ирагда дәфн мәрасими кечирилмәсини истәдији гејд олунуб.
Sizin rəyiniz