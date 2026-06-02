“Хатәмүл-Әнбија (с)” Мәркәзи Гәрарҝаһы ишғалчы Исраил режим сакинләринә хәбәрдарлыг етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Хатәмүл-Әнбија (с) Мәркәзи Гәрарҝаһы 1 ијун 2026-ҹы ил тарихиндә јајдығы бәјанатда билдириб: Нетанјаһу реҝионда давам едән тәхрибатчы аддымлары чәрчивәсиндә Заһијә вә Бејруту бомбардманла һәдәләјиб вә бу әразиләрин сакинләри үчүн евакуасија хәбәрдарлығы вериб.
Бәјанатда даһа сонра гејд олунуб: режим тәрәфиндән атәшкәсин давамлы шәкилдә позулмасыны нәзәрә алараг, бу тәһдид һәјата кечириләрсә ишғал алтындакы әразиләрин шимал һиссәләриндә вә һәрби јашајыш мәнтәгәләриндә јашајанлара хәбәрдарлыг едилир ки, зәрәр ҝөрмәк истәмирләрсә әразини тәрк етсинләр.
Sizin rəyiniz