Иранла мүһарибәнин малијјә јүкү; Америкалылар еһтијат вәсаит вә кредит картларына үз тутурлар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: CNBC-јә ексклүзив тәгдим олунан тәһлил ҝөстәрир ки, Иранла мүһарибәнин башланмасындан бәри АБШ аиләләри енержи гијмәтләринин артмасы сәбәбиндән орта һесабла тәхминән 450 доллар әлавә хәрҹ өдәјибләр.
Моодј'с Аналјтиҹс-нин мәлуматларына ҝөрә, мүһарибәнин башландығы 28 феврал тарихиндән етибарән һәр бир Америка аиләси јанаҹагла бағлы орта һесабла 447,19 доллар әлавә хәрҹә мәруз галыб. Бензин вә авиабилетләрин баһалашмасы АБШ истеһлакчыларына үмумиликдә тәхминән 60 милјард доллар әлавә хәрҹ јүкләјиб.
Иранла мүһарибә үчүнҹү ајыны баша вурмаға јахынлашдығы бир вахтда, Моодј'с-ин статистикасы америкалыларын үзләшдији игтисади чәтинликләрин мигјасыны рәгәмләрлә ортаја гојур. Енержи хәрҹләринин артмасы истеһлакчылары ҝүндәлик еһтијаҹларыны гаршыламаг үчүн әманәтләриндән истифадә етмәјә вә ја даһа чох кредит ҝөтүрмәјә мәҹбур едә биләр.
Моодј'с-ин баш игтисадчысы Марк Зәнди билдириб ки, “әҝәр бу мүһарибә јахын заманда баша чатмаса, малијјә тәзјиги алтында олан истеһлакчылар хәрҹләриндә даһа еһтијатлы давранмаға мәҹбур олаҹаглар. Бу исә һазырда һәссас вәзијјәтдә олан игтисадијјат үчүн әлавә тәһлүкә јарада биләр”.
О әлавә едиб ки, әҝәр гијмәтләр һазыркы сәвијјәдә галарса, мүһарибәнин башланмасындан бир ил сонра һәр бир Америка аиләсинин малијјә иткиси тәхминән 2 мин доллара чата биләр.
