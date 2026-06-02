Әрагчи Ливана һүҹумла бағлы: Бир ҹәбһәдә атәшкәсин позулмасы бүтүн ҹәбһәләрдә атәшкәсин позулмасы демәкдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи билдириб: Ливанда атәшкәсин позулмасы бүтүн ҹәбһәләрдә атәшкәсин позулмасы демәкдир вә АБШ илә Исраил режими истәнилән позунту нәтиҹәләринә ҝөрә мәсулијјәт дашыјаҹаг.
Хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи 1 ијун тарихиндә “Х” платформасында Ливанда атәшкәсин позулмасына ишарә едәрәк јазыб: Иран илә АБШ арасында атәшкәс, һеч бир шүбһә олмадан, бүтүн ҹәбһәләрә, о ҹүмләдән Ливана да аиддир. Һәр һансы ҹәбһәдә атәшкәсин позулмасы бүтүн ҹәбһәләрдә атәшкәсин позулмасы демәкдир.
Назир әлавә едиб ки, АБШ вә Исраил режими һәр һансы позунту нәтиҹәләринә ҝөрә мәсулијјәт дашыјаҹаг.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, атәшкәсә бахмајараг, Исраил режими Ливанын ҹәнубундакы шәһәр вә кәндләрә һүҹумлары давам етдирир, мүлки әһалини вә јашајыш мәнтәгәләрини һәдәф алыр. Сон һүҹумларда 12 нәфәр шәһид олуб, 35 нәфәр исә јараланыб.
Sizin rəyiniz