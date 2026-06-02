  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

Мәсуд Пезешкиан: АБШ вә Исраил сабитлији позан аддымлары илә Һөрмүз боғазынын бағланмасына сәбәб олду

2 iyun 2026 - 18:22
Xəbər kodu: 1821763
Source: İRNA
Мәсуд Пезешкиан: АБШ вә Исраил сабитлији позан аддымлары илә Һөрмүз боғазынын бағланмасына сәбәб олду

Президент: Иран Ислам Республикасы мөвҹуд мәсәләләрин һәлли үчүн дипломатијаны һәр заман ән тәсирли васитә һесаб едиб. Лакин тәәссүф ки, бәзи тәрәфләр, о ҹүмләдән АБШ өз өһдәликләрини позмагла, һәмчинин Исраил режиминин сабитлији позан аддымлары илә дипломатик просесләри чәтинликләрлә үз-үзә гојублар.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Президенти Доктор Пезешкијан Јапонијанын Баш назири илә телефон данышығы апарыб.

Президент телефон данышығында билдириб: Иран Ислам Республикасы мөвҹуд мәсәләләрин һәлли үчүн дипломатијаны һәр заман ән тәсирли васитә һесаб едиб. Лакин тәәссүф ки, бәзи тәрәфләр, о ҹүмләдән АБШ өз өһдәликләрини позмагла, һәмчинин Исраил режиминин сабитлији позан аддымлары илә дипломатик просесләри чәтинликләрлә үз-үзә гојублар.

Президент әлавә едиб: Иран Ислам Республикасы дәниз нәглијјатынын һәрәкәтинин асанлашдырылмасы үчүн там һазырдыр. Әсас проблем АБШ-нин Иранын ҝәмичилији вә тиҹарәтинә гаршы тәтбиг етдији мәһдудијјәтләр вә манеәләрдән гајнагланыр.

Сонда Доктор Пезешкијан билдириб: Јапонија ҝәмиләринин кечидинин проблемсиз вә даһа асан шәкилдә һәјата кечирилмәси үчүн әлимиздән ҝәләни едәҹәјик.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha