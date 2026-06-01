Исраил полиси Нетанјаһу назиринин сечки өнҹәси сијаси суи-истифадәси илә бағлы хәбәрдарлыг едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ишғал алтындакы әразиләрдә јајымланан јени һесабатда Исраилин дахили тәһлүкәсизлик назиринә табе олан полис гүввәләринин Кнессет (парламент) сечкиләри әрәфәсиндә сијаси мәгсәдләрлә истифадә олунмасы еһтималына диггәт чәкилиб.
Һесабатда сөз азадлығы, етираз һүгугу вә сечки просесинин бүтөвлүјүнүн горунмасы үчүн даһа ҹидди нәзарәт механизмләри вә мәһдудијјәтләр тәләб олунур.
“Зулат” Инсан Һүгуглары вә Бәрабәрлик Институту тәрәфиндән һазырланараг Исраил һөкумәтинин һүгуги мүшавири Гали Бәһарав-Миараја тәгдим едилән сәнәддә гаршыдан ҝәлән парламент сечкиләри дөврүндә ифадә азадлығы вә күтләви топлашма һүгугунун мәһдудлашдырылмасы риски барәдә хәбәрдарлыг едилиб.
Һесабатда әсас нараһатлыг полис системинин фәалијјәти илә бағлыдыр. Полис гүввәләри дахили тәһлүкәсизлик назири Итамар Бен-Гвирин бирбаша сијаси нәзарәти алтында фәалијјәт ҝөстәрир.
Мүәллифләр сечки просесинә һәр һансы сијаси мүдахиләнин гаршысынын алынмасы вә сечкиләрин азад, әдаләтли вә шәффаф кечирилмәсинин тәмин едилмәси үчүн јени институсионал механизмләрин јарадылмасыны тәклиф едибләр.
