Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гәтәрин баш назир мүавини билдириб ки, Һөрмүз боғазындан кечән ҝәмиләрдән даими рүсум алынмасынын әлејһинәдирләр. Лакин Доһа бу аддымын дәнизчилик һәрәкәтлилијинин нормаллашмасына көмәк едәҹәји тәгдирдә мүвәггәти вә мәһдуд рүсумларын тәтбигини нәзәрдән кечирмәјә һазырдыр.
Шејх Сәуд бин Әбдүррәһман Ал Сани, Сингапурда кечирилән Асија Мүдафиә Конфрансы чәрчивәсиндә билдириб ки, Гәтәр вә Көрфәз өлкәләри даими кечид рүсумларына гаршыдыр, лакин мүәјјән мәгсәдләр үчүн мүвәггәти рүсумлар мүзакирә едилә биләр.
О вурғулајыб ки, даими рүсумларын тәтбиги сонда хәрҹләрин истеһлакчылара өтүрүлмәсинә сәбәб олаҹаг вә буна ҝөрә Гәтәр вә Көрфәз өлкәләри бу јанашмаја гаршы чыхыр.
Бу ачыглама Иран вә Оман арасында Һөрмүз боғазында даими дәниз кечид рүсум системи јарадылмасы илә бағлы мүзакирәләрә даир суал фонунда верилиб.
Баш назир мүавини “Шангри-Ла Диалогу”нда гејд едиб: Гәтәр вә көрфәздәки тәрәфдашларымыз ачыг шәкилдә билдирибләр ки, даими рүсумлар сонда истеһлакчылара тәсир едәҹәк вә буна ҝөрә биз бунун әлејһинәјик. Лакин бәзи хүсуси һалларда, мәсәлән мина-тәмизләмә хәрҹләринин гаршыланмасы вә ја диҝәр конкрет мәгсәдләр үчүн вә мәһдуд мүддәтә бу мәсәлә мүзакирә олуна биләр.
