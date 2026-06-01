Әрәб јазары вә аналтики: Нијә АБШ Иран әлејһинә мүһарибә аловландырмаг үчүн әрәб өлкәләринин әразисиндән истифадә едир?

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әрәб јазычысы вә аналитики Ҹавад Әбдүлвәһһаб АБШ-нин реҝиондакы әрәб өлкәләринин әразисиндән Иран әлејһинә мүһарибә аловландырмаг үчүн истифадә етмәсинин сәбәбләрини арашдырыб.
Аналтик апардығы арашдырмасында јазыб: Бу аддымын көкү Вашингтонун һәмин өлкәләрлә тәһлүкәсизлик әлагәләрини мөһкәмләндирмәк вә сабитләшдирмәк, еләҹә дә мүнагишәдән доған рискләрин јүкүнү бөлүшдүрмәк ҹәһдиндә дајаныр.
Онун фикринҹә, АБШ-ын Ираны вурмаг үчүн Көрфәз әрәб өлкәләринин әразисинә еһтијаҹы јохдур, чүнки онун дәниз вә һава гүввәләри узаг мәсафәдән ҝенишмигјаслы әмәлијјатлар апармаға имкан верир.
Аналитик Ҹавад Әбдүлвәһһаб сон олараг белә гәнаәтә ҝәлиб: АБШ-ын Көрфәз өлкәләриндәки һәрби базалардан истифадә етмәси јалныз һәрби әмәлијјатларын асанлашдырылмасы мәгсәди дашымыр, һәм дә даһа дәрин стратежи вә ҝеосијаси һәдәфләрә хидмәт едир.
Sizin rəyiniz