Вилајәти: Һөрмүз боғазы мүгавиләнин давам етмәсинин објектив гарантыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабынын Али Лидеринин бејнәлхалг мәсәләләр үзрә мүшавири јазыб: Иранын гырмызы хәтти ајдындыр, бу дәфә сәнәдләр вә имзалар зәманәт дејил, мүгавиләнин давам етмәсинин објектив гаранты Һөрмүз боғазыдыр.
27 мај 2026-ҹы ил, чәршәнбә ҝүнү Әли Әкбәр Вилајәти өзүнүн Х сосиал шәбәкә һесабында јазыб: Тарих шаһидлик едир ки, Искәндәрдән Чинҝизә вә Трампа гәдәр һөкмранлыг арзусу илә ҝәлән бүтүн ишғалчылар Иранын зәнҝин сивилизасијасынын һәзм органында һәзм олунублар.
Sizin rəyiniz