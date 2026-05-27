Москвада кечириләҹәк Јүксәк Сәвијјәли Тәһлүкәсизлик Мәмурларынын 14-ҹү Бејнәлхалг Ҝөрүшүндә Иранын тәшәббүсү изаһ едиләҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасы Катиблијинин Хариҹи Сијасәт вә Бејнәлхалг Тәһлүкәсизлик үзрә мүавини деди: Иран Ислам Республикасынын чохтәрәфлилик саһәсиндәки идејалары вә тәшәббүсләри Москвада кечириләҹәк Јүксәк Сәвијјәли Тәһлүкәсизлик Мәмурларынын 14-ҹү Бејнәлхалг Ҝөрүшүндә изаһ едиләҹәк.
Бу бејнәлхалг саммитдә иштирак етмәк үчүн Москваја сәфәр едән Әли Багири бу мөвзуда журналистләрә билдириб: Дүнјанын бир чох өлкәсиндән јүксәк сәвијјәли милли тәһлүкәсизлик рәсмиләринин мәсләһәтләшмәләри вә мәсләһәтләшмәләри бир нечә илдир ки, Русија тәрәфиндән тәшкил олунур вә бу, чохтәрәфлилик чәрчивәсиндә тәһлүкәсизлик сүтунларынын формалашдырылмасы үчүн чох ујғун бир платформадыр.
