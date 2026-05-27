Чин: Иран-АБШ мүһарибә мүгавиләси леҝитимлик үчүн БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасына тәгдим едиләҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Чин хариҹи ишләр назири чәршәнбә ахшамы јерли вахтла Нју-Јоркда БМТ-нин гәрарҝаһында Чин дилиндән инҝилис дилинә тәрҹүмә олунмуш чыхышында журналистләрә дејиб: "Биз инанырыг ки, АБШ вә Иран арасында разылашма леҝитимлик вә етибарлылыг үчүн БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасына тәгдим едиләҹәк".
Чин мај ајында Тәһлүкәсизлик Шурасынын ротасијалы сәдрлијини һәјата кечирир вә Ванг Ји бејнәлхалг сүлһүн вә тәһлүкәсизлијин горунмасындан мәсул олан органын "тәдбир ҝөрмәли" олдуғуну вә Тәһлүкәсизлик Шурасынын "мәсулијјәтләрини өз үзәринә ҝөтүрмәли" олдуғуну вурғулајыб.
