СЕПАҺ: Америка Иранла разылашма үчүн јалвармаг вәзијјәтиндәдир

27 may 2026 - 16:42
Xəbər kodu: 1819462
Source: İRNA
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Дәниз Гүввәләринин сијаси ишләр үзрә командир мүавини деди: Америка вә Авропа игтисадијјатларынын јанаҹағын гијмәтиндән асылылығы вә онун реҝионал инкишафлара тәсири Американы Иранла разылашма үчүн јалвармаг вәзијјәтинә салан тәзјиг васитәләридир.

Чәршәнбә ахшамы Зәнҹан шәһәринин Ингилаб Мејданында халг гаршысында чыхыш едән Мәһәммәд Әкбәрзадә Америка һеҝемонијасынын тәнәззүлүнә вә Гәрбин һесабламаларынын уғурсузлуғуна тохунараг әлавә етди: "Реҝионал өлкәләр вә глобал ҝүҹләр Американын артыг мүттәфигләринин тәһлүкәсизлијини тәмин едә билмәдијини анладылар."

