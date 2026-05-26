Ҝенерал Шикарчы хәбәрдарлыг етди: Иранын истәнилән һүҹума ҹавабы шиддәтли олаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Силаһлы Гүввәләринин сөзчүсү Әбүлфәзл Шикарчы Әл-Ҹәзирәјә вердији мүсаһибәдә Ирана гаршы истәнилән јени һүҹум вә маҹәраја сарсыдыҹы ҹаваб верәҹәјиндән данышды.
О, Иранын мүһарибәјә һазырлығына тохунараг, АБШ вә Исраилин өлкәмизә јени һүҹум едәҹәји тәгдирдә, Иранын ҹавабынын чох шиддәтли олаҹағыны ачыглады.
Иран Силаһлы Гүввәләринин сөзчүсү вурғулады: Һәр һансы јени һүҹума ҹаваб әввәлкиндән фәргли олаҹаг вә дүшмәнләр сүрпризләр вә јени тактикаларла гаршылашаҹаглар. Јени бир мүнагишә мәрһәләси һалында Иранын зәрбәләри әввәлки ики мүһарибәдән даһа шиддәтли вә ағыр олаҹаг.
Шикарчы вурғулады: Әҝәр мүһарибә аловланарса, о, даһа реҝионал характер алаҹаг вә реҝионун сәрһәдләриндән кәнара чыхаҹаг. Әҝәр онлар Иранын нефт ихраҹына мане олсалар, Иран нефтин реҝиондан чыхмасына мане олаҹаг.
Трампын Иран инфраструктуруну һәдәф алмаг тәһдидләринә ҹаваб олараг, силаһлы гүввәләрин сөзчүсү Исраил вә АБШ-нин Иран инфраструктуруна һүҹум едәҹәји тәгдирдә реҝионун инфраструктурунун һәдәфә алынаҹағыны ачыглады.
Һөрмүз боғазы илә бағлы ҝенерал Шикарчы һәмчинин билдирди: Иран тәһлүкәсизлији тәмин етмәк, бејнәлхалг тиҹарәти вә игтисадијјаты тәмин етмәк үчүн бу һәјати әһәмијјәтли су јолуна сәлаһијјәтлә нәзарәт едәҹәк. Иран өз марагларыны мүдафиә едәҹәк.
