Ҝенерал Гаани: Мүгавимәт ҹәбһәләри Һизбуллаһын јанында әввәлкиндән даһа ҝүҹлү вә даһа мүтәшәккилдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу (СЕПАҺ) Гүдс Гүввәләринин команданы сионист режимин Ливанлы гејрәтли ҝәнҹләрин тәшәббүсү вә мүгавимәти гаршысында аҹиз галдығыны билдирәрәк вурғулајыб: Мүгавимәт ҹәбһәләри әввәлки дөврләрлә мүгајисәдә даһа ҝүҹлү вә даһа мүтәшәккил шәкилдә гәһрәман Һизбуллаһын јанында дајаныр.
ИРНА-нын СЕПАҺ-ын информасија порталына истинадән вердији мәлумата ҝөрә, ҝенерал Исмајыл Гаани месажында билдириб: Ливан Һизбуллаһынын гәһрәман мүгавимәти сүбут етди ки, сионист ушаг гатили режиминин мүгавимәтин сона чатдырылмасы вә Һизбуллаһын мәһв едилмәси илә бағлы ирәли сүрдүјү иддиалар һәгигәтдән узагдыр.
Месажда гејд олунуб: сионист режим бөјүк хәрҹләр чәкмәсинә, ҝениш инсан вә силаһ имканларындан истифадә етмәсинә, һәмчинин АБШ верҝиөдәјиҹиләринин вәсаитләрини исраф етмәсинә бахмајараг, Ливанлы гејрәтли ҝәнҹләрин тәшәббүсү вә мүгавимәти гаршысында әввәлкиндән даһа аҹиз вә чыхылмаз вәзијјәтдәдир.
Ҝенерал Гаани әлавә едиб: Бу тәҹавүзкар режим өтән илләр әрзиндә һеч бир мүһарибәни уғурла баша чатдырмајыб вә һәрби мәгсәдләринә наил олмагда бөјүк уғурсузлугла үзләшәрәк рүсвај олуб.
Гүдс Гүввәләринин команданы вурғулајыб: Мүгавимәт ҹәбһәләри әввәлкиндән даһа ҝүҹлү вә даһа мүтәшәккил шәкилдә гәһрәман Һизбуллаһын јанында дајаныр вә зәрурәт јаранаҹағы тәгдирдә Ливан вә Фәләстин мәзлум халгларыны дәстәкләмәк үчүн һәрәкәтә кечәрәк ҹинајәткар сионистләри өз әмәлләринә ҝөрә пешман едәҹәкләр.
