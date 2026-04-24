СЕПАҺ Һөрмүз боғазында сионист режимә мәхсус ики ҝәмини сахлајыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун (СЕПАҺ) Һәрби Дәниз Гүввәләри јајдығы бәјанатда Һөрмүз боғазында ики әдәд гануну позан ҝәминин сахланылдығыны вә онларын Иран Ислам Республикасынын әрази суларына кечирилдијини билдириб.
СЕПАҺ-ын рәсми информасија порталынын вердији мәлумата ҝөрә, СЕПАҺ Һәрби Дәниз Гүввәләри Һөрмүз боғазына “ағыллы нәзарәт” чәрчивәсиндә “MSC-FRANCESCA” адлы, сионист режимә мәхсус ҝәмини вә “EPAMINODES” адлы диҝәр ганун позан ҝәмини мүәјјән едәрәк сахлајыб вә Иран Ислам Республикасынын әрази суларына јөнләндириб.
Билдирилиб ки, сөзүҝедән ҝәмиләр иҹазәсиз һәрәкәт едиб вә Һөрмүз боғазыны ҝизли шәкилдә тәрк етмәјә ҹәһд ҝөстәрибләр.
СЕПАҺ Һәрби Дәниз Гүввәләри бир даһа бәјан едиб ки, Иран Ислам Республикасынын Һөрмүз боғазында ҝәмичилијә даир елан етдији гајдаларын позулмасына јөнәлән һәр һансы аддым вә бу стратежи су јолунда тәһлүкәсиз кечидә зидд фәалијјәтләр там нәзарәт алтында сахланылыр вә белә һаллара гаршы гәти вә гануни тәдбирләр ҝөрүләҹәк.
Sizin rəyiniz