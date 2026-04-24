Јәһудиләр 700-дән чох фәләстинли гадын сахлајыб: Ҹинси зоракылыг, ишҝәнҹә вә тибби хидмәтдән мәһруметмә барәдә һесабатлар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фәләстинли Әсирләр Клубу 2026-ҹы илин апрел ајына олан сон һесабатында билдириб ки, 7 октјабр 2023-ҹү ил тарихиндә мүһарибәнин башламасындан бәри 700-дән чох фәләстинли гадын сионист режимин гүввәләри тәрәфиндән сахланылыб.
Ејни заманда, сионист режимин һәбсханаларында, хүсусилә "Дамон" һәбсханасында сахланылан гадынларын сајы артараг 2026-ҹы илын апрел ајында тәхминән 90 нәфәрә чатыб.
Һесабатда гадын мәһбусларын инсан һүгугларынын чохсајлы позулмасы һаллары сәнәдләшдирилиб. Фәләстинли Әсирләр Клубунун мәлуматына ҝөрә, бу гадынлар физики зоракылыг (дөјүлмә), тәһгиредиҹи ахтарышлар, ҹинси зоракылыг вә һәдә-горху кими рәфтарлара мәруз галырлар.
