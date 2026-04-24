Русија Теһран-Вашингтон данышыгларынын уғурсузлуг сәбәбини АБШ-нин зиддијјәтли бәјанатларында ҝөрүр ‌

24 aprel 2026 - 13:28
Xəbər kodu: 1805690
Source: İRNA
Русија Теһран-Вашингтон данышыгларынын уғурсузлуг сәбәбини АБШ-нин зиддијјәтли бәјанатларында ҝөрүр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија Федерасијасынын Вјанада бејнәлхалг тәшкилатлар јанында даими нүмајәндәси Михаил Улјанов Иран вә АБШ арасында Исламабадда кечирилмәси планлашдырылан данышыгларын икинҹи мәрһәләсинин баш тутмамасына мүнасибәт билдирәрәк дејиб: Данышыгларын ҝедиши лазыми сәвијјәдә координасија вә тәшкил олунмајыб.

Улјанов АБШ президенти Доналд Трампын сосиал медиада сәсләндирдији зиддијјәтли бәјанатлара тохунараг билдириб: Вашингтон тәрәфиндән чохсајлы тәләсик вә бир-биринә зидд ачыгламалар верилир.

