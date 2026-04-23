Иран сәфири: Шәһид Хаменеинин дүшүнҹәсиндәки "мүгавимәт" сијаси бир категорија дејил, инсан фитрәтиндә көк салмыш бир дәјәрдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Ермәнистандакы сәфири, Һәзрәт Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменејинин (шәһид рәһбәр) сијаси, дини вә сосиал идејаларынын јенидән нәзәрдән кечирилмәсинә һәср олунмуш елми конфрансда чыхыш едәрәк билдириб: "Зүлмә гаршы мүгавимәт ҝөстәрмәк принсипи Ислам, Христианлыг вә Јәһудиликдә ортаг бир анлајышдыр вә мәһз бу ортаглыг һәмин саһәдә мәдәнијјәтләрарасы вә динләрарасы диалога имкан јарадыр."
Сәфир Хәлил Ширгулами чыхышынын давамында Ајәтуллаһ Хаменеинин дүшүнҹәсиндәки "мүгавимәт" мәфһумуна тохунараг гејд едиб ки, бу анлајыш садәҹә сијаси бир категорија дејил, әксинә, инсан фитрәтиндә көк салмыш вә илаһи динләр арасында ортаг олан бир дәјәрдир.
Sizin rəyiniz